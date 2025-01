Ilrestodelcarlino.it - La mafia in riviera. Camera di consiglio: la sentenza a giorni

Il collegio penale del tribunale presieduto dal giudice Cecilia Calandra si è ritirato ieri mattina verso le 9.30 per decidere sullarelativa ai 23 imputati del processo ‘Radici’. Unadiche si preannuncia essere record per Ravenna, visto che potrebbe durare alcuniper concludersi giovedì o venerdì. Il pm della Dda di Bologna Marco Forte aveva chiesto pene per oltre 110 anni. L’accusa riguarda tra l’altro il controllo di locali della, gestiti per la procura con modalità mafiose per riciclare denaro della criminalità organizzata. Per il principale imputato, Saverio Serra, considerato personaggio legato al clan ‘ndranghetistico Mancuso di Limbadi e attualmente in carcere, il pm aveva chiesto 15 anni e 11 mesi; mentre per Francesco Patamia, candidato allaalle elezioni politiche con la lista ‘Noi moderati’, la richiesta è stata di 13 anni; per il padre Rocco 11 anni e 10 mesi.