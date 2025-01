Serieanews.com - Juve, bomba Nuno Tavares: strada spianata per un motivo preciso

Lantus potrebbe davvero prendereper il dopo Cambiaso: c’è un indizio che lascia pensare sia tutto verso quella direzioneper un(Foto LaPresse – Ansa) – serieanews.comIl calciomercato dellantus potrebbe vivere uno scossone inatteso. Al centro di tutto c’è l’interesse del Manchester City per Andrea Cambiaso. Già, proprio lui, il terzino bianconero che sta vivendo una stagione di grande crescita. Gli inglesi sembrano pronti a mettere sul piatto un’offerta monstre, superiore ai 60 milioni di euro. Una cifra che, per molti, appare fuori mercato, ma che potrebbe rappresentare un’occasione imperdibile per lantus.Con quei soldi, le casse del club respirerebbero. E non è un dettaglio da poco. La società bianconera, da tempo impegnata a bilanciare entrate e uscite, potrebbe così pianificare con maggiore serenità anche i movimenti in entrata.