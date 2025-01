Serieanews.com - Il Milan sfoltisce: 7 cessioni immediate per iniziare la rivoluzione

Ilsta per entrare in un vortice di calciomercato davvero travolgente: tantepreludono anche a tanti arrivi. Ma prima bisogna sfoltire la squadraIl: 7perla(Foto: Ansa) – serieanews.comL’elettroshock, la Supercoppa proprio al momento giusto e poi un inesorabile ritorno al passato. Ildi Sergio Conceiçao sembra sempre più quello di Paulo Fonseca e questa per l’allenatore portoghese non è esattamente una buona notizia. La sconfitta di Torino e la contemporanea vittoria del Bologna hanno cristallizzato ilall’ottavo posto, fuori da tutto. Inevitabile pensare che c’è più di qualcosa che va cambiato.Siamo a metà stagione e, con il mercato di gennaio, ilè pronto a mettere in moto unache si preannuncia interessante.