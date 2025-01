Superguidatv.it - Grande Fratello, televoto flash ripescaggio: chi vuoi nella casa? Vota il tuo preferito | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Alè tempo diper ildegli ex concorrenti eliminati. Chisalvare? A decidere come sempre è il pubblico da: chisalvare? IlAlfonso Signorini ha posto al pubblico deluna domanda molto importante: «volete che gli ex concorrenti rientrino in gioco si oppure no?». Ilper ilha visto il pubblico rispondere positivamente: la risposta del pubblico è stata SI con il 66%.Il conduttore si collega con i concorrenti rimasti: «ho una buonissima notizia per tutti voi: questa sera siete tutti salvi perchè questa sera non ci saranno le nomination. C’è un’altra importante novità: come forse voi saprete questo GF grazie a voi, alle storie che raccontate, alle dinamiche che fate vivere, il GF durerà ancora molto tempo.