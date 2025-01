Tutto.tv - Grande Fratello 18, ventiquattresima puntata: concorrenti ripescati e sorprese

Leggi su Tutto.tv

Ladelè arrivata in prima serata su Canale 5 avvolta tra mistero e curiosità. Nella giornata di ieri infatti, la produzione ha annunciato con un comunicato ufficiale dei “colpi di scena per tutti”. Le ipotesi si sono moltiplicate, ma la più accreditata alla fine aveva un fondo di verità.In apertura della serata il conduttore Alfonso Signorini ha rivelato che tutti gli exavrebbero avuto la possibilità di tornare in gioco, solo qualora il pubblico lo avesse deciso tramite televoto. Un’occasione importante solo per sei dei “fuoriusciti”, che è stata colta al volo dai telespettatori. Nel frattempo, c’è stato spazio pere confronti. Scopriamo cosa è accaduto in questo riassunto. GF 18,: Stefania VS ShailenzoUno dei primi blocchi della serata è stato riservato a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.