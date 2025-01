Agi.it - Fantoccio di Musk a testa in giù a piazzale Loreto. Indaga la Digos

AGI - Saluto romano o no, il gesto di Elonnell'ambito della cerimonia di insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca continua a far discutere. Undel patron di Tesla ed X ain giù è stato appeso a, a Milano, dove il 29 aprile del 1945 furono esposti i cadaveri di Benito Mussolini, Clara Petacci e di altri sedici persone giustiziate a Dongo. Il gesto è stato rivendicato dal collettivo 'Cambiare Rotta Milano' e accompagnato sul profilo Instagram dalla scritta: "C'è sempre posto a, Elon.". Sull'episodio stando ladella questura di Milano. Gli accertamenti degli investigatori, partendo dall'analisi delle telecamere di sorveglianza della zona, puntano a individuare i possibili autori. Allo stato non è stato ancora ipotizzato un possibile reato, la cui valutazione spetterà alla Procura di Milano dopo che le sarà inviata una prima informativa sull'episodio.