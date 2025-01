Ilnapolista.it - Emmanuel Petit afferma che Pat Rice è morto, costringendo Sky Sports a scusarsi imbarazzanti

, ex centrocampista dei Gunners, era nello studio di Sky Sport Uk ieri sera con David Jones e Jamie Carragher, mentre il Chelsea affrontava i Wolves a Stamford Bridge.Gli è stato chiesto di parlare dei suoi ex compagni e riflettendo su alcune delle sue esperienze che lo hanno visto diventare un vincitore del titolo di Premier League,ha detto: «Ha avuto anche alcuni litigi con Pat, riposa in pace Pat». Credendo che l’ex compagno fosse, un errore incredibile come hanno subito corretto dallo studio con una certa ironia: «Ho delle buone notizie, Patti manda i suoi saluti. In realtà è vivo e vegeto».a quel punto ha continuato dicendo: «Mi dispiace! Scusa Pat. Non ho capito bene. Mi dispiace tanto, Pat. Pat, ho fatto un errore, scusa».L’ex calciatore ha poi messo in campo il suo miglior XI di ex compagni di squadra ma non c’era spazio né per Patrick Vieira né per Tony Adams.