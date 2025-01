Lettera43.it - È morto il critico d’arte Luca Beatrice, aveva 63 anni

Leggi su Lettera43.it

a 63e presidente della Quadriennale di Roma. Colpito da un infarto nei giorni scorsi, era stato ricoverato all’ospedale Molinette della Città della salute di Torino. A darne notizia del decesso il fratello del, Giulio, seguito a stretto giro da Angelo Mellone, responsabile del Daytime Rai.Questo il messaggio di Mellone: «Amico mio, fratello mio, io non ho parole. Non ho proprio parole. Te ne sei andato così, all’improvviso, da ragazzaccio dispettoso, da biker che non vuole perdere tempo coi convenevoli. Chissà, dove sei adesso, se potrai ammirare quella perfezione nell’arte che hai inseguito e raccontato per tutta la vita. Che tu possa guardarci dall’alto di un deltaplano o di un aereopoema, cuore mio».Dal 2010 al 2018 era stato presidente del Circolo dei Lettori di Torinodal 2003 al 2005 era stato curatore della Biennale di Praga.