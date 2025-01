Lapresse.it - Ddl Sicurezza, vertice di maggioranza per “accelerare”

sul ddl, valutando la possibilità di presentare “pochissimi emendamenti” direttamente in Aula e non in commissione e, in ogni caso, “senza snaturare il provvedimento”. E’ questo, secondo quanto si apprende, l’esito della riunione diche si è svolta questa mattina a Palazzo Chigi, convocata dal sottosegretario Alfredo Mantovano. Presenti, tra gli altri, i ministri della Giustizia Carlo Nordio, dell’Interno Matteo Piantedosi, dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il sottosegretario al Viminale, Nicola Molteni, i presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato, Alberto Balboni e Giulia Bongiorno e i capogruppo dia Palazzo Madama Lucio Malan (FdI), Maurizio Gasparri (FI) e Massimiliano Romeo (Lega). A breve, viene riferito, dovrebbe essere convocata una conferenza dei capigruppo per indicare una data in cui portare il testo nell’aula del Senato.