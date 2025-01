Liberoquotidiano.it - "Come stanno le cose tra Sinner e Anna Kalinskaya": la bomba degli inviati russi

Leggi su Liberoquotidiano.it

Perché Janniksono in crisi? Secondo gliagli ultimi Australian Open c'è una teoria che spigherebbe tutto, rilasciata da fonti vicine ai medial'ex campionessa di tennis Dinara Safina. L'ipotesi è che i due siano in una sorta di pausa.avrebbe scelto di restare a Mosca, dedicandosi alla scena mondana russa, perché vuole essere considerata indipendente e non semplicemente la "fidanzata di". Dall'altro lato,ha parlato più volte di voler equilibrare carriera e vita privata, ma ha anche ammesso che mantenere un rapporto stabile è impegnativo. Per questo le esigenze del professionismo sportivo e i calendari impegnativi, avrebbero messo a dura prova la relazione. Le dichiarazioni rilasciate daqualche settimana fa sulla relazione conhanno portato diverse attenzioni: "Non posso permettermi di cambiaregiocatore opersona”.