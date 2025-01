Ciclismo Tour Down Under 2025 | Welsford vince la prima tappa

Leggi su Sportface.it

Samnon sbaglia nelladel. Il velocista australianonellad’esordio della corsa di casa e ripete il successo all’esordio della competizione nello scorso anno. Nei 150 km da Prospect a Gumeracha grande sprint finale partito a 250 metri dal traguardo.attacca per primo e riesce a sorprendere i britannici Matthew Brennan (Visma Lease a Bike) e Matthew Walls (Groupama-FDJ). Beffati di pochi metri il tedesco Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek), 4°, e Ben Swift (INEOS Grenadiers), 5°. Distacchi minimi fino alla fine della top ten. C’è Simon Dehairs (Alpecin Deceuninck) in sesta posizione e Corbin Strong (Israel Premier Tech) in settima piazza. Ottavo il portoghese della UAE Emirates Rui Olivera e nono Phil Bahuaus (Bahrain Victorious). Decimo il primo degli italiani Jacopo Mosca (Lidl-Trek).