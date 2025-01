Amica.it - Bradley Cooper e Gigi Hadid tifosi innamorati allo stadio di Philadelphia

Uniti (anche) dalla passione per lo sport: avvistare insiemeè difficile, ma se c’è di mezzo il football i due sono disposti a fare un’eccezione ed esporsi ai riflettori. La coppia, insieme dal 2023, domenica è stata avvistata al Lincoln Financial Field diper sostenere gli Eagles, la squadra di casa, contro i Los Angeles Rams. Una fan li ha riconosciuti e li ha filmati sugli spalti mentre tifavano, postando su TikTok il video dell’attore cinquantenne scatenato nel vedere la squadra ottenere la vittoria, la top model 29enne sorridente e divertita al suo fianco intenta a battere le mani., tifo scatenato per gli EaglesIl tifoso in realtà è, come dimostra la giacca vintage grigia con il logo della squadra che indossa, ma la top non è da meno quanto a passione per lo sport.