Avowed, Obsidian presenta con un video guida le specie di Eora

Entertainment ha pubblicato una breveper avvicinare i giocatori al vasto universo di, ambientato nel magico mondo di. Questo nuovo filmato illustra le cinqueprincipali che compongono i kith, il popolo del mondo di gioco, ed approfondisce le loro caratteristiche distintive.Laintroduce i kith, il gruppo dominante in, composto da umani, aumaua, orlan, nani ed elfi. Gli umani sono noti per la loro determinazione e forza d’animo, mentre gli aumaua, caratterizzati dalla loro grande stazza e affinità con l’oceano, eccellono in forza fisica. Gli orlan, invece, spiccano per astuzia e ingegno, compensando le loro piccole dimensioni con una notevole capacità di adattamento.I nani di, da sempre avventurieri e viaggiatori, si distinguono per la loro resistenza, mentre gli elfi, simili agli umani ma più agili e percettivi, portano un tocco di mistero e raffinatezza.