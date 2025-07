Tragedia in Spagna | muore in un incidente stradale Diogo Jota attaccante del Liverpool

Il mondo del calcio si stringe nel dolore per la perdita di Diogo Jota, talento portoghese del Liverpool, tragicamente scomparso in un incidente stradale in Spagna. Con lui ha perso la vita anche il fratello André, promettente calciatore. La notizia sconvolge fan e club, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dello sport. La vicenda, ancora sotto inchiesta, ci ricorda quanto sia fragile la vita, anche nei momenti di gloria.

Il mondo del calcio è sotto shock per la tragica morte di Diogo Jota, attaccante portoghese del Liverpool, deceduto questa mattina a 28 anni in un incidente stradale nella provincia di Zamora, nel nord-ovest della Spagna. Con lui ha perso la vita anche il fratello André, 26 anni, calciatore del Penafiel, club della seconda divisione portoghese. Secondo le ricostruzioni preliminari riportate da As e Marca, l’auto su cui viaggiavano i due fratelli – una Lamborghini – sarebbe uscita di strada al chilometro 65 della A-52, nel territorio di Cernadilla, nei pressi di Sanabria. L’incidente è avvenuto intorno all’1:30 del mattino. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Tragedia in Spagna: muore in un incidente stradale Diogo Jota, attaccante del Liverpool

