Marina di Grosseto presunto stupro in spiaggia | Mi ha violentata

Una notte che avrebbe dovuto essere di relax si è trasformata in un incubo a Marina di Grosseto, dove una giovane di appena 18 anni avrebbe subito una presunta violenza sulla spiaggia libera. La polizia intervenuta questa mattina tra i bagni Gabbiano e Vacanze sta indagando sull’accaduto, sollevando ancora una volta interrogativi sulla sicurezza dei nostri luoghi di villeggiatura. Seguiamo con attenzione gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

Marina di Grosseto, 3 luglio 2025 – Ancora una presunta violenza sessuale a Marina di Grosseto. La polizia è intervenuta stamani, giovedì 3 luglio, nella spiaggia libera tra i bagni Gabbiano e Vacanze per indagare sull’inquietante episodio. In base alle prime informazioni, un gruppo di ragazzi avrebbe passato la notte sulla spiaggia. Poi, verso l’alba, è scattato l'allarme. Una ragazza di appena 18 anni ha iniziato a correre in spiaggia gridando di essere stata violentata. Lanciato l'allarme al 112, i soccorritori e le forze dell’ordine si sono subito attivati. Sul posto è intervenuta la polizia e la Croce Rossa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marina di Grosseto, presunto stupro in spiaggia: “Mi ha violentata”

In questa notizia si parla di: spiaggia - marina - grosseto - violentata

Fogna in spiaggia a Mili marina, confronto in commissione - Durante una riunione in commissione, la consigliera Giulia Restuccia ha evidenziato il problema della fogna a Mili Marina, insistendo sulla necessità di interventi urgenti.

Trentenne violentata da più uomini in spiaggia: orrore in Italia. Era lì per guardare il mare, poi l'incubo Vai su Facebook

Marina di Grosseto, presunto stupro in spiaggia: “Mi ha violentata”; Choc a Marina, ragazza violentata in spiaggia libera; Mi hanno violentata sulla spiaggia: indagini a Marina.

Marina di Grosseto, presunto stupro in spiaggia: “Mi ha violentata” - Si tratterebbe del secondo caso di violenza sessuale in pochi giorni ... lanazione.it scrive

"Mi hanno violentata sulla spiaggia": indagini a Marina - A Marina di Grosseto si indaga per un presunto caso di violenza sessuale: la Polizia è intervenuta nella mattinata di oggi, giovedì 3 lu ... Secondo corrieredimaremma.it