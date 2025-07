Maxima d’Olanda preoccupata, scomparso nel nulla Carlos, il custode della sua villa.

L’assenza di Carlos Ancapichun, il fedele custode di Villa La Angostura, ha scosso profondamente la Regina Maxima d’Olanda e la sua cerchia. A 76 anni, l’ultimo avvistamento dell’uomo risale al 13 giugno, mentre si dirigeva verso Puyehué in Cile. La sua scomparsa improvvisa alimenta interrogativi inquietanti e una crescente preoccupazione tra i suoi cari e le autorità. Ma cosa si cela dietro questa misteriosa sparizione?

