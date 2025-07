Diogo Jota l’ultimo post 19 ore prima dello schianto | si era appena sposato

La triste notizia scuote il mondo dello sport: Diogo Jota, star del Liverpool, e suo fratello Andrè, hanno perso la vita in un tragico incidente stradale. Appena sposato, Jota affrontava una nuova fase di felicità e progetti futuri. La loro scomparsa rappresenta una perdita enorme per tutti, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di amici, familiari e tifosi. La memoria di questi talentuosi calciatori vivrà sempre nei ricordi di chi li ha amati.

Diogo Jota, attaccante del Liverpool di 28 anni, e suo fratello Andrè, 26 anni, sono tragicamente morti nelle prime ore di questa mattina in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A52, nella provincia di Zamora, in Spagna. La notizia è stata riportata dai principali media spagnoli. Secondo quanto riferisce Marca, il veicolo su cui viaggiavano i due fratelli — entrambi calciatori professionisti originari di Penafiel, in Portogallo — è improvvisamente uscito di strada, provocando un violento incendio. Alcuni testimoni hanno raccontato che l'auto è stata rapidamente avvolta dalle fiamme, che si sono poi propagate anche alla vegetazione circostante.

Diogo Jota è morto in un incidente, calcio sotto shock: il giocatore del Liverpool aveva 28 anni - Una terribile tragedia scuote il mondo del calcio: Diogo Jota, talentuoso attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, ha perso la vita in un drammatico incidente.

