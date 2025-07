Jeff Hardy si racconta | Ho toccato il fondo ma ora sono sobrio da tre anni

cui ha toccato il fondo, affrontando le sue battaglie più dure e trovando la forza di ricostruirsi. Dopo tre anni di sobrietà, Jeff Hardy si apre come nunca, rivelando le sfide superate e la speranza che ora lo guida nel suo ritorno alle origini, alla TNA Wrestling, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera.

Jeff Hardy ha lasciato la AEW nel giugno 2024, alla scadenza del suo contratto, per tornare alla TNA Wrestling. Molti fan hanno ritenuto che la sua esperienza nella AEW avrebbe potuto andare molto meglio, e ora Hardy ha ammesso apertamente di essere stato lui stesso il principale responsabile del fallimento. In una conversazione sincera e toccante durante The Ariel Helwani Show, la leggenda del wrestling ha raccontato senza filtri il momento in cui la sua vita ha toccato il fondo, e il lungo percorso che l’ha portato a risalire. Cadere e rialzarsi: Jeff Hardy e il prezzo del riscatto. Jeff ha spiegato che tutto è crollato nel 2022, quando si è ritrovato solo in una cella dopo il suo terzo arresto per guida in stato di ebbrezza, lo stesso che ha segnato la fine della sua corsa nella AEW e ha fatto il giro del mondo: “Il fondo, per me, è stato sicuramente quel terzo arresto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net