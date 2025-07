Emily in Paris Stagione 5 | due nuove aggiunte al cast

Preparati a scoprire le novità di Emily in Paris Stagione 5! Con le riprese in corso in Francia, Netflix arricchisce il cast con due talenti d'eccezione. Bryan Greenberg, volto noto di “How to Make It in LA” e “The Mindy Project”, interpreta Jake, un americano che si immerge nel cuore di Parigi. Ma chi sarà Michèle? Restate sintonizzati per tutte le anticipazioni sulla nuova stagione!

Con le riprese di Emily in Paris Stagione 5 attualmente in corso in Francia, Netflix ha aggiunto un paio di nuovi nomi al cast della sua serie di successo. Bryan Greenberg, noto per “How to Make it in LA” e “The Mindy Project” e recentemente visto in “Suits LA”, si è unito alla festa parigina in corso e interpreterà Jake, un americano che vive nella capitale francese. Nel frattempo, Michèle Laroque, nota attrice e comica francese candidata al César e nota per film come “Ma vie en Rose”, “Brillantissime” e “The Closet”, interpreterà Yvette, una vecchia amica di Sylvie Grateau. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

