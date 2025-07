Tutto sui saldi estivi 2025 | le date regione per regione e i consigli

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: il primo weekend di luglio iniziano i tanto attesi saldi estivi 2025. Le svendite di fine stagione permettono di risparmiare sulle collezioni PrimaveraEstate 2025 (giusto in tempo per fare la valigia delle vacanze). A patto di seguire qualche piccola strategia utile per non spendere più del dovuto. E investire saggiamente. Quando iniziano i saldi di luglio. La data da segnare sul calendario è quella del 5 luglio 2025: quasi tutte le Regioni d’Italia, quest’anno, hanno allineato i calendari, facendo iniziare i saldi nel medesimo giorno. Ma attenzione: le date delle svendite di fine stagione non sono uguali in tutta Italia. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Tutto sui saldi estivi 2025: le date regione per regione e i consigli

Quando iniziano i saldi estivi? Ecco il calendario con le date regione per regione - I saldi estivi 2025 sono alle porte! Sabato 5 luglio segna l'inizio degli sconti, un'occasione imperdibile per rinnovare il guardaroba con stile a prezzi stracciati.

