Caronno | auto rigate specchietti rotti

a Caronno Pertusella ancora vandalismi contro le auto, con vetri rigati e specchietti rotti. Un fenomeno preoccupante che si sta diffondendo, lasciando residenti e proprietari di veicoli increduli e sconcertati. È difficile capire cosa spinga alcuni a comportarsi in modo così irresponsabile e dannoso, creando disagi e costi ingenti a chi possiede questi mezzi. L’ultimo episodio: alcune vetture sono state [...]

Ancora vandalismi contro le auto a Caronno Pertusella. Un problema sempre più diffuso: "Non si capisce come mai – sbotta chi racconta l'accaduto – c'è chi si comporta in modo vergognoso, per il semplice gusto di farlo, senza curarsi minimamente dei danni e disagi arrecati ai proprietari dei veicoli". L'ultimo episodio: qualche macchina è stata

Caronno, rissa giovanile e auto danneggiate - Piazza Vittorio Veneto a Caronno è stata teatro di una rissa tra giovani, generando notti di paura per i residenti.

Caronno: auto rigate, specchietti rotti.

Caronno Pertusella: auto vandalizzata in via suor Terzaghi - CARONNO PERTUSELLA – Un episodio di vandalismo avvenuto nei giorni scorsi nel parcheggio di via suor Terzaghi. Lo riporta ilsaronno.it

Auto rigate, specchietti distrutti e bestemmie in strada, il grido d'aiuto degli abitanti di Colli Aniene - RomaToday - La denuncia del segretario del comitato di quartiere: "In zona un crescendo di atti vandalici" ... Da romatoday.it