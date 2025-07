Record storico per l’occupazione E più persone cercano il lavoro

L’Italia segna un record storico nell’occupazione, con 21.249 persone in cerca di lavoro e un calo degli inattivi. I contratti a tempo indeterminato crescono, specialmente tra gli over 50, mentre i giovani affrontano maggiori sfide. Tuttavia, il nodo salari resta aperto. Nel frattempo, il presidente di Max Mara blocca il nuovo Polo della moda a Reggio Emilia, denunciando un clima politico divisivo. Lo speciale, ricco di analisi e approfondimenti, prosegue con due articoli imperdibili. Continua a leggere.

Calano gli inattivi e salgono i contratti a tempo indeterminato. Bene gli over 50, giovani più in difficoltà. Resta il nodo salari.. Il presidente di Max Mara blocca il progetto del nuovo Polo della moda a Reggio Emilia: «Clima politico divisivo. Il sindaco del Pd si è schierato con la Cgil senza confrontarsi».. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Record storico per l’occupazione. E più persone cercano il lavoro

