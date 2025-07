Problemi all’asfalto sull’A4 per le alte temperature | chiusi caselli di Verona Sud ed Est

Le alte temperature estive continuano a mettere alla prova la viabilità sull'autostrada A4, causando disagi e chiusure ai caselli di Verona Sud ed Est. Dopo i recenti fenomeni di usura dell’asfalto, la situazione si aggrava: traffico congestionato e ristrutturazioni in corso. La Polizia stradale mobilitata garantisce sicurezza e gestione delle emergenze, mentre le autorità locali monitorano attentamente la situazione. È fondamentale informarsi e pianificare percorsi alternativi per limitare i disagi.

Dopo che la settimana scorsa le alte temperature hanno “sciolto” l’asfalto provocando 30 chilometri di coda sull’autostrada A4, a causa delle alte temperature sono stati chiusi gli ingressi ai caselli di Verona Sud e Verona Est, con rientro consigliato a Sommacampagna. La Polizia stradale opera in autostrada, mentre la Polizia locale di Verona fuori dai caselli. Da quanto si è appreso, l’intervento si è reso necessario a causa di nuovi problemi all’asfalto, provocati dalle alte temperature. Il cedimento della carreggiata tra Verona Sud e lo svincolo per l’ A22 del Brennero in direzione Milano ha comportato la chiusura della prima corsia di marcia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Problemi all’asfalto sull’A4 per le alte temperature: chiusi caselli di Verona Sud ed Est

In questa notizia si parla di: verona - alte - temperature - caselli

Problemi ad asfalto per caldo, chiusi caselli Verona su A4; Caldo record, cede l'asfalto in autostrada: chiusi i caselli di Verona Sud ed Est dell'A4; ++ Problemi ad asfalto per caldo, chiusi caselli Verona su A4 ++.

Problemi all’asfalto sull’A4 per le alte temperature: chiusi caselli di Verona Sud ed Est - Venezia: alte temperature danneggiano il manto stradale. Riporta ilfattoquotidiano.it

Caldo record, cede l'asfalto in autostrada: chiusi i caselli di Verona Sud ed Est dell'A4 - Si registrano ancora disagi alla viabilità, questa mattina, 3 luglio, sull'autostrada A4 Venezia- ilgazzettino.it scrive