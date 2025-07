Sinner-Vukic in campo oggi a Wimbledon 2025 | orario e dove vederlo

Scopri tutto su Jannik Sinner, protagonista oggi al secondo turno di Wimbledon 2025. Il talento italiano scenderà in campo sul Campo Centrale alle 17.20 contro l’australiano Aleksandar Vukic, numero 93 al mondo. Dopo aver superato facilmente il primo turno, Sinner punta a confermarsi tra i protagonisti del torneo. Vuoi sapere orario e come seguirlo? Continua a leggere e non perdere neanche un colpo!

Jannik Sinner scende in campo oggi giovedì 3 luglio nel secondo turno del torneo di Wimbledon 2025. Il numero 1 al mondo sul Campo centrale non prima delle 17.20 sfida l’australiano Aleksandar Vukic numero 93 al mondo che nel match d’esordio ha battuto il taiwanese Tseng Chun-hsin in 4 set. Nel primo turno l’altoatesino aveva battuto senza problemi in un derby italiano il connazionale Luca Nardi in tre veloci set. Sempre oggi in campo nei singolari altri 4 italiani: Sonego contro Basilashvili, Cobolli contro Pinnington Jones, Cocciaretto contro Volynets e Bronzetti contro Andreeva. (Il programma di oggi degli italiani e degli incontri più importanti) Sinner-Vukic, il pronostico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sinner-Vukic in campo oggi a Wimbledon 2025: orario e dove vederlo

In questa notizia si parla di: campo - sinner - vukic - wimbledon

Internazionali d’Italia 2025, Sinner vola in finale: il 18 maggio in campo con Alcaraz - Il 18 maggio 2025, Jannik Sinner vola in finale agli Internazionali d'Italia, sfidando il fenomeno Carlos Alcaraz.

Wimbledon, Sinner ritorna in campo e attende Vukic. Sei azzurri a caccia del terzo turno - Vai su X

JANNIK SINNER VS ALEKSANDAR VUKIC GIOVEDI 3 LUGLIO 2025 CAMPO CENTRALE ORARIO: Terzo incontro in programma sul centrale dopo i match di Djokovic e Swiatek (tardo pomeriggio) Aleksandar Vukic tennista australiano di 29 anni. Attualment Vai su Facebook

Wimbledon, oggi Sinner torna in campo contro Vukic. Altri cinque italiani in gara; Sinner-Vukic oggi a Wimbledon, a che ora si gioca: orario e dove vederla in TV e streaming; Dove vedere Sinner-Vukic e gli altri match di Wimbledon in tv e streaming. Programma e orari della quarta giornata.

Wimbledon, oggi Sinner torna in campo contro Vukic. Altri cinque italiani in gara - Leggi su Sky TG24 l'articolo Wimbledon, oggi Sinner torna in campo contro Vukic. Segnala tg24.sky.it

Sinner-Vukic oggi a Wimbledon, a che ora si gioca: orario e dove vederla in TV e streaming - Vukic è la partita del secondo turno del torneo di Wimbledon in programma oggi non prima delle 18. fanpage.it scrive