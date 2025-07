In Spagna sono morte 102 persone per il caldo estremo in corso da sabato

L’ondata di caldo estremo che sta investendo la Spagna da sabato ha già causato 102 vittime, con l’allarme attivo in gran parte del paese. Temperature fuori scala e condizioni insostenibili mettono a rischio la vita di milioni di cittadini, anche nelle regioni settentrionali tradizionalmente più fresche. Questa crisi climatica ci invita a riflettere sull’urgenza di azioni concrete per proteggere il nostro futuro.

In Spagna, la prima ondata di caldo estremo dell’anno iniziata sabato scorso ha già provocato almeno 102 vittime. Lo riporta il Sistema di monitoraggio della mortalità quotidiana (MoMo), mentre l’allerta resta attiva in 12 delle 17 regioni del Paese. L’ondata di calore è fuori scala rispetto alle medie stagionali e riguarda anche le regioni settentrionali come Cantabria, Galizia, Asturie, La Rioja ed Estremadura. Le temperature hanno superato i 42 gradi in diverse province dell’Andalusia, tra cui Cordoba, Siviglia e Jaén, dove è attiva l’allerta arancione per rischio importante. Situazione simile anche a Madrid, nella Castiglia-La Mancia e nella Castiglia e León, dove si prevedono picchi tra i 38 e i 40 gradi, accompagnati da temporali intensi, grandine e forti raffiche di vento. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - In Spagna sono morte 102 persone per il caldo estremo in corso da sabato

