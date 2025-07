Fine vita arriva la proposta del centro-destra Ma si può davvero normare la morte?

Il dibattito sul fine vita si riaccende in Italia con la proposta del centro-destra, un testo di quattro articoli che potrebbe rivoluzionare le norme sulla morte assistita. Dopo sei anni dall’auspicio della Corte Costituzionale, l’onda lunga della legalizzazione si fa strada, sollevando interrogativi etici e morali. Riusciranno le nuove proposte a trovare un equilibrio tra diritti individuali e tutela della vita? La sfida è aperta.

Roma, 3 lug – Il centro-destra è al lavoro per una proposta di legge sul fine vita, con un testo composta da quattro articoli arrivato sui tavoli del comitato ristretto del Senato. Sei anni fa, nel 2019, la Corte Costituzionale aveva aperto al suicidio assistito e invitato il Parlamento a legiferare in materia. La proposta di legge del centro-destra. La mossa della maggioranza sembra quindi essere quella di ottemperare alla richiesta della Corte Costituzionale, andando così a riempire quello che viene indicato come un vuoto normativo, però in un senso piĂą restrittivo. Insomma, l’intenzione è di arrivare per primi ed evitare che la palla passi alla sinistra, ma il rischio è che un’apertura del genere si riveli una sorta di piano inclinato. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it