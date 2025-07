DIRETTA Calciomercato tutte le notizie di giovedì 3 luglio LIVE

Resta aggiornato in tempo reale sulle ultime novità del calciomercato di Serie A! Oggi, 3 luglio, ti portiamo tutte le notizie più calde delle big come Napoli, Inter, Juventus e Milano, con le trattative che infiammano l’estate del calcio italiano. Dai grandi colpi alle sorprese di mercato, non perderti nulla: il mercato si muove, e tu devi essere sempre un passo avanti!

Le ultime di mercato su Napoli, Inter, Juventus, Milan e tutti i colpi delle altre società di Serie A Segui le principali operazioni di calciomercato delle big di Serie A e le ultime trattative che infiammano l’estate del campionato italiano. Jonathan David (LaPresse) – Calciomercato.it La Juventus chiude il colpo David, con il canadese atteso nelle prossime ore a Torino per le visite mediche e la firma sul contratto con i bianconeri. Intanto, il Dg Comolli è in pressing anche su Sancho per l’attacco di Tudor. Al Milan oggi è il Ricci day, con il centrocampista che svolgerà le visite prima della firma con il ‘Diavolo’. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di giovedì 3 luglio LIVE

Calciomercato, il Milan saccheggia una diretta concorrente: che colpi! - Il Milan è pronto a movimentare il calciomercato estivo 2025 con colpi da non sottovalutare. Dopo aver messo nel mirino una diretta concorrente, i rossoneri puntano a una vera e propria rivoluzione, destinata a sorprendere tifosi e avversari.

