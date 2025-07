Medio Oriente l' arroganza del ministro della Giustizia israeliano Yariv Levin | È giunto il momento di annettere la Cisgiordania ma non è territorio di Israele

L'arroganza del ministro israeliano Yariv Levin rivela un'urgente sfida alla comunità internazionale: l'intenzione di annettere parte della Cisgiordania, territorio conteso e simbolo di pace ancora lontana. Con oltre 2 milioni di abitanti e 5.860 km² di superficie, questa regione rappresenta una questione cruciale di legalità e diritti umani. Quando l'illegalità si trasforma in normalità, il rischio di escalation e conflitto diventa inevitabile.

La Cisgiordania, con i suoi 5.860 km² e oltre 2 milioni di abitanti, non è territorio israeliano e la sua occupazione è considerata illegale dalla comunità internazionale dal 1967 La Cisgiordania occupata non è dello Stato di Israele. L'escalation dell'occupazione: quando l'illegalità divent. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Medio Oriente, l'arroganza del ministro della Giustizia israeliano Yariv Levin: "È giunto il momento di annettere la Cisgiordania", ma non è territorio di Israele

In questa notizia si parla di: cisgiordania - israeliano - medio - oriente

Esercito israeliano spara contro una delegazione di diplomatici europei e arabi in Cisgiordania - Un episodio inquietante ha visto l'esercito israelianoire spara contro una delegazione di 25 ambasciatori europei e arabi in Cisgiordania, durante una visita ufficiale.

Netanyahu vuole uno Scudo di Abramo con arabi e Israele Per il premier è tempo di una Nato del Medio oriente. Ma l’Arabia saudita chiede lo Stato di Palestina Gli Usa ora riconoscerebbero la sovranità di Tel Aviv su pezzi di Cisgiordania @michelegiorgio2 Vai su X

MEDIO ORIENTE | Dopo l'annuncio di Donald Trump che Israele ha accettato le condizioni per una tregua di 60 giorni a Gaza, Hamas dice di essere pronto a un accordo con Israele 'ma serve la fine della guerra' #ANSA Vai su Facebook

Vacilla la tregua di Trump. Netanyahu: Distruggere Hamas. Raid su scuola rifugio: molte vittime - Al Jazeera, 73 uccisi in attacchi Israele a Gaza dall'alba; Medio Oriente, il ministro della Giustizia israeliano: È giunto il momento di annettere la Cisgiordania; Tensione nel conflitto in Medio Oriente, Israele sotto accusa, avrebbe lanciato una bomba illegale su Gaza.

Tensione nel conflitto in Medio Oriente, Israele sotto accusa, avrebbe lanciato una bomba illegale su Gaza - Israele intensifica le operazioni a Gaza mentre emergono accuse di uso di armi illegali; Netanyahu promette la sconfitta di Hamas e il ministro della Giustizia spinge per l'annessione della Cisgiordan ... msn.com scrive

I coloni israeliani attaccano il loro esercito: cosa accade in Cisgiordania? - Nella settimana tra il 23 e il 29 giugno, si sono susseguiti attacchi di coloni contro villaggi della zona centrale della Cisgiordania, a nordest di Gerusalemme, non lontano da Ramallah, in quella che ... Scrive cittanuova.it