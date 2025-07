Impianto di pattinaggio Isola Sacra botta e risposta sullo sgombero

L’impianto di pattinaggio di Isola Sacra rappresenta un punto di ritrovo e svago per molti cittadini, ora al centro di una spinosa questione tra amministrazione e residenti. La recente decisione di sgombrare l’area in soli cinque giorni ha sollevato dure proteste, alimentando un dibattito acceso sulla gestione del territorio. Questa vicenda evidenzia come la tensione tra esigenze amministrative e diritti dei cittadini possa sfociare in polemiche che vanno oltre il semplice sport.

Fiumicino, 3 luglio 2025 – La chiusura dell’ impianto di pattinaggio di Isola Sacra, in via Giuseppe Fontana, è ancora al centro della polemica e delle proteste dei cittadini. L’Amministrazione ha chiarito le motivazioni di tale decisione ( leggi qui ) presa a “malincuore”, ma per l’opposizione “lo sfratto esecutivo in 5 giorni fatto senza neanche trovare prima una soluzione concordata, è l’ennesimo sfregio che questa amministrazione fa al proprio territorio, al suo sport e a tutta la cittadinanza”. “L’Accademia Pattinaggio opera da oltre 40 anni sul territorio, – hanno dichiarato Ezio Di Genesio Pagliuca, capogruppo PD e i consiglieri Paolo Calicchio, Fabio Zorzi ed Erica Antonelli – utilizzando sempre le stesse strutture. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: impianto - pattinaggio - isola - sacra

Fiumicino, avviato il procedimento di riqualificazione dell’impianto di pattinaggio - Fiumicino si prepara a riqualificare il suo impianto di pattinaggio, simbolo di divertimento e sport per tanto tempo nel cuore della comunità.

Riqualificazione impianto di pattinaggio a Isola Sacra, Onorati: “Intervento necessario per la sicurezza” https://ilfaroonline.it/2025/07/02/riqualificazione-impianto-di-pattinaggio-a-isola-sacra-onorati-intervento-necessario-per-la-sicurezza/612431/?utm_source Vai su X

? FIUMICINO ONLINE - Festa della Trebbiatura: un futuro che germoglia dalla memoria. Agro Isola Sacra: "Vedere i bambini alla nostra Festa della Trebbiatura, ci riempie il cuore di gioia e speranza" ... leggi articolo Vai su Facebook

Impianto di pattinaggio Isola Sacra, botta e risposta sullo sgombero; Riqualificazione impianto di pattinaggio di via Giuseppe Fontana; Airport Handling, oltre 100 assunzioni a tempo indeterminato.

Riqualificazione impianto di pattinaggio a Isola Sacra, Onorati: “Intervento necessario per la sicurezza” - L'assessore: "A malincuore abbiamo dovuto agire: la struttura attualmente non è a norma e chi la gestisce non ha alcun titolo legittimo per farlo" ... Come scrive ilfaroonline.it

Isola Sacra: taglio del nastro per i lavori alle idrovore - Un intervento da 3 milioni di euro attraverso il quale verrà più che raddoppiata la capacità di sollevamento attuale dell'impianto storico di Isola Sacra (dagli odierni 3. Segnala ilfaroonline.it