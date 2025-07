Infanzia Daddi esplode la protesta dei genitori | No al taglio della quarta sezione

L'infanzia Daddi di Firenze si mobilita con forza contro il drastico taglio della quarta sezione, che rischia di mettere a rischio un equilibrio fragile e di compromettere un percorso scolastico già complesso. I genitori, uniti nella difesa dei loro figli, gridano a gran voce: “I nostri bambini non sono biglie da rimescolare a piacimento”. La battaglia è aperta: ora più che mai, è fondamentale difendere il diritto all’educazione e alla crescita serena dei più piccoli.

Firenze, 3 luglio 2025 - “I nostri figli non sono biglie da rimescolare a piacimento”. La rabbia si taglia col coltello tra i genitori dell’ infanzia Daddi del comprensivo Ghiberti. La decisione della dirigenza di “ridurre da quattro a tre le sezioni attive il prossimo anno scolastico” ha fatto infuriare le famiglie. “Un taglio incomprensibile - dicono i genitori -. Con 72 bambini, a nostro avviso ci sono tutti i numeri per mantenere la quarta sezione”. Non solo. “Tagliando una sezione, non solo per una parte dei bambini ci sarà assenza di continuità didattica, ma le maestre avranno meno tempo da dedicare a ciascun alunno e sarà più complesso organizzare le sostituzioni per malattia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Infanzia Daddi, esplode la protesta dei genitori: “No al taglio della quarta sezione”

