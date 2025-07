giampiero luatti nuovo direttore ff della zona distretto aretina

Arezzo si apre a un nuovo capitolo di leadership con Giampiero Luatti, che dal 2 luglio ricopre il ruolo di direttore facente funzione della Zona Distretto Aretina. Questa nomina testimonia l’impegno dell’Azienda USL nel garantire continuità e competenza al servizio della comunità . Con un’esperienza consolidata, il dottor Luatti continuerà anche a guidare la Zona Distretto della Valtiberina, rafforzando il nostro impegno per una sanità sempre più vicina e efficiente.

Arezzo, 3 luglio 2025 – Dal 2 luglio, Giampiero Luatti ha assunto l’incarico di direttore facente funzione della Zona Distretto Aretina, in seguito alla nomina del dottor Alfredo Notargiacomo a direttore sanitario dell’Azienda USL Umbria 2. Il dottor Luatti continuerà a ricoprire anche il ruolo di direttore della Zona Distretto della Valtiberina. La Direzione Aziendale lo ringrazia per la disponibilità dimostrata nell'assumere temporaneamente questo nuovo incarico, in attesa della nomina del prossimo direttore della Zona Distretto Aretina. 🔗 Leggi su Lanazione.it