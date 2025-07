Legionella a Milano | muore un 91enne paura in una casa popolare di Crescenzago

Una triste pagina si apre a Crescenzago, Milano, dove un’anziana vittima di legionella ha perso la vita e altre tre persone sono ricoverate. La minaccia di questo batterio infiltratosi nelle tubature riaccende i timori sulla salute pubblica. È fondamentale conoscere i rischi e adottare misure preventive per proteggere la comunità. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti su questa emergenza sanitaria.

Anziano muore al San Raffaele per legionella. Un uomo di 91 anni, Luigi Gandini, è morto all' ospedale San Raffaele di Milano dopo essere stato colpito da una grave forma di legionella, un batterio pericoloso che si sviluppa spesso nelle tubature contaminate e può provocare polmoniti potenzialmente letali. Attualmente altre tre persone sono ricoverate per la stessa infezione. Secondo quanto comunicato da Ats Milano, le indagini epidemiologiche sono già concluse per due dei pazienti, mentre non è ancora stato rintracciato il terzo. Paura a Crescenzago: timori per un nuovo focolaio.

