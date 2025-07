Il Pentagono sospende la consegna di aiuti all’Ucraina

Il Pentagono ha deciso di sospendere temporaneamente la consegna di aiuti militari all’Ucraina, un gesto che potrebbe segnare una svolta nelle dinamiche del conflitto. Tra le armi trattenute figurano missili Patriot, sistemi Stinger, e altri armamenti di alta precisione, lasciando il fronte senza alcuni dei suoi strumenti più strategici. Questa decisione solleva interrogativi sul futuro delle forniture e sugli sviluppi diplomatici in corso.

Il Pentagono sospende la consegna di aiuti militari all'Ucraina. Tra le armi trattenute ci sarebbero due dozzine di missili di difesa aerea Patriot, oltre due dozzine di sistemi di difesa aerea Stinger, proiettili di artiglieria di precisione, missili Hellfire, droni e più di 90 missili aria-aria AIM lanciati da caccia F-16.

