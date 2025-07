Alina Caruso Forza Italia Giovani | Servono idee per rilanciare il ruolo della Città Pronta un’Agenda-Benevento

Alina Caruso, giovane studentessa di Giurisprudenza di 21 anni e fervente sostenitrice del territorio di Benevento, entra ufficialmente in Forza Italia Giovani. Con entusiasmo e determinazione, si propone di dare nuova linfa alla politica giovanile, credendo che la sua generazione debba smettere di attendere e iniziare a costruire il futuro. Benevento ha bisogno di idee fresche e di giovani protagonisti pronti a fare la differenza.

Forza Italia Giovani Benevento si arricchisce di una nuova, significativa adesione. Alina Caruso, 21 anni, studentessa di Giurisprudenza, molto legata al suo territorio, ha scelto di entrare ufficialmente nel movimento giovanile di FI. "Ho deciso di impegnarmi in Forza Italia Giovani – afferma Alina Caruso – perchĂ© credo che la mia generazione debba smettere di aspettare e iniziare a costruire. Benevento ha bisogno di energia nuova. I numeri parlano chiaro: la provincia registra un preoccupante calo di imprese (-3,5% tra il 2022 e il 2024) e un tasso di occupazione giovanile fermo sotto il 28%".

