25 anni dopo il primo Grande Fratello Cristina Plevani vince l’Isola dei Famosi con un dettaglio

è il dolce completo di un percorso che mi ha insegnato a non arrendermi mai, a credere in me stessa e a mostrare il mio vero carattere. Cristina Plevani, 25 anni dopo il suo primo grande trionfo, conquista anche questa nuova vittoria con umiltà e determinazione, dimostrando che la forza di volontà può davvero fare la differenza.

25 anni dopo, Cristina Plevani vince un altro reality. Stavolta si tratta dell' Isola dei Famosi e Plevani ha 'sgominato' il favorito Mario Adinolfi (al secondo posto). "Mi sentivo non adatta, fuori posto, ma ringrazio tutti i naufraghi, anche quelli a cui sono antipatica. Eravamo comunque un gruppo. Grazie per avermi dato questa seconda possibilità. Questo è il secondo premio e questa volta col cavolo che scendo. Non è la ciliegina sulla torta, ma una grande palla di profitterol!", le parole della vincitrice. E la conduttrice Veronica Gentili ha fatto notare come la vincitrice abbia usato la stessa maglietta che aveva quando, nel 2000, iniziò la sua avventura al Grande Fratello, il primo, quello condotto da Daria Bignardi.

Isola dei Famosi: Cristina Plevani trionfa, a 25 anni dalla vittoria al GF - Cristina Plevani, icona della televisione italiana, conquista ancora una volta il cuore del pubblico a 25 anni dalla sua vittoria al Grande Fratello.

