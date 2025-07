Taylor Mega sotto inchiesta | orecchini di lusso minacce e accuse social

Taylor Mega, una delle influencer più note d’Italia, si trova al centro di un’inchiesta che scuote il mondo dei social. Accuse pesanti di estorsione e diffamazione coinvolgono l’ex compagno e un conoscente, rivelando retroscena inquietanti sulla sua vita privata. La vicenda mette in discussione il confine tra realtà e immagine pubblica di una figura amatissima dal pubblico. Ma cosa c’è davvero dietro questa intricata vicenda?

Guai per l’influencer. Elisia Todesco, meglio conosciuta come Taylor Mega, è finita al centro di un’inchiesta della Procura di Milano con accuse di estorsione e diffamazione. La presunta vittima sarebbe l’ex compagno Simone Berlini, 38 anni, residente a Londra. Secondo quanto ricostruito dal pubblico ministero Maurizio Ascione, l’influencer avrebbe coinvolto un conoscente, Francesco D’Urzo, per dissuadere Berlini dal reclamare un costoso regalo ricevuto durante la loro relazione: un paio di orecchini firmati Bulgari dal valore di 53 mila euro. D’Urzo, anche lui indagato, si sarebbe presentato dall’uomo sostenendo di appartenere a una famiglia legata alla ’ndrangheta calabrese, con l’obiettivo di intimidirlo e fargli abbandonare ogni pretesa. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Taylor Mega sotto inchiesta: orecchini di lusso, minacce e accuse social

