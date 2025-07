Modello 4+2+1 critica la FLC CGIL | Saldi estivi un anno in più di ITS vale come laurea breve

Il nuovo modello "4+2+1" proposto dal Ministro Valditara mira a rivoluzionare gli Istituti Tecnologici Superiori, offrendo un percorso più rapido ed efficiente per i giovani. Ma cosa ne pensa la FLC CGIL e quale impatto avrà sui saldi estivi? Un anno in più di formazione potrebbe valere come laurea breve, aprendo nuove opportunità, ma sollevando anche alcune criticità. L'articolo analizza nel dettaglio questa innovativa proposta...

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato un’ipotesi di modifica dell’attuale modello formativo degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS). La proposta, sviluppata in collaborazione con la Ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, prevede un percorso formativo denominato "4+2+1": quattro anni di scuola superiore, due anni di ITS e un ulteriore anno per conseguire la laurea breve. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: modello - anno - laurea - breve

Adempimenti di fine anno scolastico: circolari e documenti scaricabili. Aggiornato con “Rilascio del Curriculum dello studente con indicazioni operative: in allegato modello di circolare” - Scarica il nostro approfondimento aggiornato sugli adempimenti di fine anno scolastico, con circolari, documenti e il nuovo curriculum dello studente.

Buone nuove per tutti coloro che non hanno ancora presentato la domanda per il voucher PASS LAUREATI! La Regione Puglia ha, infatti, approvato lo stanziamento di ulteriori 2 milioni di euro al fine di permettere ai laureati pugliesi di accrescere le proprie co Vai su Facebook

Its, Valditara annuncia il modello 4+2+1: “Valutiamo il biennio equivalente alla laurea breve”. Ecco da quando; Accesso a Medicina 2025-26: date di iscrizione, inizio corsi, date esami, semestre filtro e graduatoria; Riscatto laurea dipendenti pubblici: come funziona, quanto costa.

Its, Valditara annuncia il modello 4+2+1: “Valutiamo il biennio equivalente alla laurea breve”. Ecco da quando - C’è una nuova idea di cui ha parlato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: equiparare i due anni di Its (i due del 4+2) ai primi due anni di laurea triennale, in modo che gli st ... Lo riporta tecnicadellascuola.it

Saldi estivi da Valditara: un anno in più di ITS vale come laurea breve - Il ministro Valditara promette riforme congiunte con il ministero dell'Università: con un solo anno aggiuntivo si assicura ai diplomati ITS il conseguimento della laurea breve. Riporta flcgil.it