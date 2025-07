Diogo Jota muore in un incidente stradale Liverpool in lutto

Tragedia sconvolge il mondo del calcio: Diogo Jota, stella del Liverpool, perde la vita in un drammatico incidente in Spagna, all’età di 28 anni. La comunità sportiva piange una promessa interrotta troppo presto, mentre il dolore si diffonde tra tifosi e colleghi. La dinamica dell’incidente lascia sgomenti, mentre si cercano risposte a questa perdita improvvisa e devastante.

Dramma nel mondo del calcio: Diogo Jota, 28 anni, attaccante del Liverpool, ha perso la vita, nella notte tra mercoledì e giovedì, a seguito di un incidente stradale verificatosi in Spagna dove era in vacanza. Stesso destino anche per il fratello, Andrè, calciatore del Penafiel, club portoghese di seconda divisione. MORTE DIOGO JOTA: LA DINAMICA DELL’INCIDENTE Dalle prime ricostruzioni l’auto sulla quale viaggiavano i due fratelli è uscito di strada intorno all’1.30 di notte al chilometro 65 della A52, all’altezza di Cernadilla, al confine tra spagna e Portogallo. Dopo aver sbandato, il veicolo ha preso fuoco rendendo inutile l’intervento dei soccorritori che hanno potuto solo constatare il decesso dei due. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Diogo Jota muore in un incidente stradale, Liverpool in lutto

In questa notizia si parla di: diogo - jota - incidente - stradale

Diogo Jota è morto in un incidente, calcio sotto shock: il giocatore del Liverpool aveva 28 anni - Una terribile tragedia scuote il mondo del calcio: Diogo Jota, talentuoso attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, ha perso la vita in un drammatico incidente.

LUTTO - Tragico incidente stradale in Spagna: è morto Diogo Jota, l'attaccante del Liverpool aveva 28 anni Vai su X

Diogo Jota è morto in un incidente stradale; Il calciatore Diogo Jota è morto in un incidente stradale; Diogo Jota muore in un incidente stradale in Spagna.

Diogo Jota, chi era il calciatore morto in un incidente stradale: il matrimonio solo 10 giorni fa, aveva 3 figli - Diogo Jota, calciatore portoghese del Liverpool, è morto nella notte in un incidente stradale nella provincia di Zamora, nella Spagna occidentale. Come scrive ilgazzettino.it

Diogo Jota, morto in un incidente stradale l’attaccante del Liverpool - Diogo Jota, calciatore del Liverpool e della nazionale portoghese, è morto questa mattina in un incidente stradale nella provincia di Zamora, in Spagna. Riporta msn.com