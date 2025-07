Romano | Clausola Dumfries? Inter ha dovuto ‘concederla’ per un motivo!

Fabrizio Romano ha svelato il motivo dietro la decisione dell’Inter di concedere una clausola rescissoria di 25 milioni di euro a Denzel Dumfries. La scelta, spesso oggetto di discussione tra i tifosi nerazzurri, è stata strategica e dettata da precise considerazioni di mercato. Ma cosa spinge il club a inserire una clausola così competitiva? Scopriamo insieme i dettagli e le ragioni che hanno portato a questa decisione cruciale per il futuro del terzino olandese.

Fabrizio Romano ha spiegato il motivo per cui l'Inter abbia acconsentito all'inclusione di una clausola rescissoria nel contratto di Denzel Dumfries. Di seguito le sue parole. LA SITUAZIONE – La presenza di una clausola rescissoria di 25 milioni di euro nel contratto di Denzel Dumfries con l'Inter ha sollevati vari interrogativi da parte dei tifosi nerazzurri. Non vi è dubbio che una cifra così "modesta" possa indurre varie big europee a monitorare con attenzione la situazione di mercato dell'olandese, nella consapevolezza di poter attivare la clausola entro la metà di luglio. Tra le big interessate al calciatore vi è sicuramente anche il Barcellona, che però non ha ancora mosso passi concreti per il suo approdo in Catalogna.