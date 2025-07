popillia japonica in italia il coleottero giapponese distrugge le piante

Popillia japonica, il coleottero giapponese, sta rapidamente conquistando Lombardia e Piemonte, minacciando il nostro ecosistema e le colture. La sua diffusione senza controllo potrebbe causare danni irreparabili alla biodiversità e all’agricoltura locale. Le autorità regionali sono al lavoro per attuare misure di contenimento, ma la sfida è enorme. È fondamentale agire tempestivamente per proteggere il nostro patrimonio naturale e agricolo prima che sia troppo tardi.

