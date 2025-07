Sì del Senato all' articolo 2passa la separazione delle carriere

Il Senato dà il via libera all'articolo 2 del ddl sulla separazione delle carriere dei magistrati, segnando una svolta significativa nel settore giudiziario italiano. La modifica costituzionale chiarisce che le norme disciplinano le carriere distinte di magistrati giudicanti e requirenti, con l'obiettivo di rafforzare autonomia e specializzazione. Questa decisione apre un nuovo capitolo per la giustizia del nostro paese, promuovendo trasparenza e meritocrazia nel sistema giudiziario. Tutte le altre proposte sono state respinte, in...

Via libera dell'Aula del Senato all'articolo 2 del ddl sulla separazione delle carriere dei magistrati. Il testo modifica l'articolo 102 della Costituzione precisando che le norme riguardanti la magistratura "disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti". I successivi articoli 3 e 4 specificano e articolano il principio della separazione delle carriere e dei due Csm per le due magistrature. Tutte respinte, in precedenza, le proposte di modifica delle opposizioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sì del Senato all'articolo 2,passa la separazione delle carriere

Separazione carriere, aula Senato approva primo articolo riforma - L'approvazione del primo articolo della riforma della giustizia da parte del Senato segna un'importante svolta nel sistema giudiziario italiano.

