Incendio a Magliana il rogo in una discarica abusiva con rifiuti pericolosi

Un incendio di vaste proporzioni ha devastato una discarica abusiva di rifiuti pericolosi nei pressi di via della Magliana a Roma, minacciando l’ambiente e la sicurezza pubblica. Le autorità sono intervenute prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area contaminata. Ma cosa si cela dietro questa emergenza e quali sono le conseguenze di tali atti illeciti? Scopriamo insieme i dettagli e le possibili soluzioni per un territorio più sicuro.

Roma, 3 luglio 2025 – Durantel ‘ incendio divampato nel pomeriggio di martedì 2 luglio, nei pressi di via della Magliana, le pattuglie del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale si sono recate per la messa in sicurezza della zona, fornendo ausilio ai Vigili del Fuoco. Nel terreno incendiato, esteso per circa 1500 mq a ridosso del fiume Tevere, gli agenti hanno rilevat o una vera e propria discarica abusiva, con la presenza di rifiuti pericolosi e non, tra cui resti di materiale edile, plastica, Raee, elettrodomestici, estintori, pneumatici, materassi e mobilio vario. Il sito, in parte di proprietà pubblica, in parte privata, è stato posto sotto sequestro dagli operanti, tuttora impegnati nelle indagini finalizzate per risalire ai responsabili del rogo e delle attività illecite legate al trasporto e smaltimento di rifiuti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: incendio - magliana - discarica - abusiva

