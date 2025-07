Report, parte la petizione online contro i tagli delle puntate.

I cittadini e gli spettatori si mobilitano per salvare Report, la preziosa trasmissione di inchiesta condotta da Sigfrido Ranucci, minacciata dai tagli della Rai. Con una petizione online, chiedono che il futuro del programma venga garantito, sottolineando l’importanza di un’informazione indipendente e rigorosa per il nostro Paese. Questi timori sono legati a...

La Rai taglia Report, ma gli spettatori e i cittadini scendono in campo in difesa della trasmissione d’inchiesta condotta da Sigfrido Ranucci. E lo fanno con una petizione online, con la quale viene sollecitata la Rai a “garantire il futuro del programma”. In particolare, i proponenti parlano delle preoccupazioni sorte “sulla continuitĂ del programma”, considerato un “pilastro dell’informazione analitica in Italia”. Questi timori sono legati a quanto emerso durante la presentazione dei palinsesti Rai per il prossimo anno, con il taglio delle puntate previste per diverse trasmissioni d’inchiesta del servizio pubblico. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it