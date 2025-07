Emergono nuovi indizi di design espressivo per Google Drive e Google Chat

Stanno emergendo interessanti novità di design per Google Drive e Google Chat, con l’obiettivo di rendere queste piattaforme più espressive ed eleganti grazie al Material 3 Expressive. I lavori in corso promettono un’interfaccia più moderna e coinvolgente, in grado di migliorare l’esperienza utente e riflettere il nuovo stile di Google. Scopriamo insieme le anticipazioni e le innovazioni che trasformeranno i nostri strumenti di lavoro quotidiani.

I lavori in corso per portare il Material 3 Expressive in Google Drive e Google Chat proseguono: scopriamo le novità estetiche in arrivo.

Dopo Google Keep e Orologio, primo assaggio di Material 3 Expressive per Google Drive - Dopo Google Keep e Orologio, anche Google Drive inizia a rivelare i primi elementi della filosofia di design Material 3 Expressive.

