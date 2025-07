Isola dei Famosi l' emozionante proposta di matrimonio in diretta di Paolo Vallesi VIDEO

L’Isola dei Famosi si anima di emozioni autentiche con una proposta di matrimonio in diretta che ha lasciato tutti senza fiato. Durante la finale della 19esima edizione, Paolo Vallesi, ex naufrago, ha sorpreso il pubblico e la sua compagna Sara con un gesto romantico e indimenticabile, inginocchiandosi al centro dello studio per condividere il suo amore. Un momento che rimarrà scolpito nei cuori di tutti gli spettatori.

Paolo Vallesi sorprende tutti durante la finale della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi: l'ex naufrago si è inginocchiato al centro dello studio e fatto la proposta di matrimonio alla compagna Sara. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Isola dei Famosi, l'emozionante proposta di matrimonio in diretta di Paolo Vallesi (VIDEO)

