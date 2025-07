Diogo Jota è morto in un incidente stradale il giocatore del Liverpool aveva 28 anni Con lui c’era anche il fratello André

Il mondo del calcio piange la tragica perdita di Diogo Jota, talento del Liverpool e ambasciatore del Portogallo, scomparso a soli 28 anni in un terribile incidente stradale. La notizia ha lasciato senza parole fan e colleghi, mentre si moltiplicano i messaggi di cordoglio e incredulità . Con lui, anche il fratello che era con lui quella notte, un dramma che ha scosso profondamente l'intera comunità sportiva. La perdita di Jota rappresenta un dolore immenso per tutti gli amanti del calcio e non solo.

Diogo Jota è morto in un incidente, il mondo del calcio è in lutto. Il calciatore del Liverpool e del Portogallo aveva solo 28 anni. La notizia ha sconvolto il mondo del calcio e soprattutto i suoi tifosi. A soli 28 anni, Diogo Jota, giocatore del Liverpool e del Portogallo, è morto in un incidente stradale nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 luglio. Diogo Jota è morto in un incidente stradale, il giocatore del Liverpool aveva 28 anni (Ansa Foto) – notizie.com La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. Solo poche settimane fa il mondo intero parlava di lui ed esultava con lui per il sogno realizzato di diventare campione della Premier League. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Diogo Jota è morto in un incidente stradale, il giocatore del Liverpool aveva 28 anni. Con lui c’era anche il fratello André

In questa notizia si parla di: diogo - jota - morto - incidente

Diogo Jota è morto in un incidente, calcio sotto shock: il giocatore del Liverpool aveva 28 anni - Una terribile tragedia scuote il mondo del calcio: Diogo Jota, talentuoso attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, ha perso la vita in un drammatico incidente.

LUTTO - Tragico incidente stradale in Spagna: è morto Diogo Jota, l'attaccante del Liverpool aveva 28 anni Vai su X

Il calciatore Diogo Jota è morto in un incidente stradale; Tragedia al Liverpool: è morto Diogo Jota. Fatale un incidente stradale; Diogo Jota morto in incidente stradale, giocatore del Liverpool aveva 28 anni.

Diogo Jota, chi era il calciatore morto in un incidente stradale: il matrimonio solo 10 giorni fa, aveva 3 figli - Diogo Jota, calciatore portoghese del Liverpool, è morto nella notte in un incidente stradale nella provincia di Zamora, nella Spagna occidentale. ilgazzettino.it scrive

Diogo Jota, morto in un incidente stradale l’attaccante del Liverpool - Diogo Jota, calciatore del Liverpool e della nazionale portoghese, è morto questa mattina in un incidente stradale nella provincia di Zamora, in Spagna. Lo riporta msn.com