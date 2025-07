Temptation Island 2025 cambia location | dove si trova il nuovo villaggio e com'è fatto

Temptation Island 2025 sorprende ancora: addio all’Is Morus Relais in Sardegna, benvenuto in Calabria! Il nuovo villaggio, immerso tra paesaggi mozzafiato e atmosfere infuocate, promette emozioni più intense che mai. Curiosi di scoprire come è fatto il set di questa edizione? Continua a leggere per un’immersione nel cuore delle novità che rendono questa stagione unica e imperdibile!

Temptation Island 2025 ha cambiato location: ha detto addio all'Is Morus Relais in Sardegna e si è trasferito in Calabria. Ecco qual è e com'è fatto il nuovo villaggio di fidanzati e fidanzate.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Dove si trova Temptation Island? Per il 2025 c'è una nuova location; Temptation Island cambia location per la prossima edizione, cosa sappiamo sul trasloco del villaggio; Temptation Island 2025: cambia tutto, ecco i dettagli sulla location.

Temptation Island 2025, stasera la prima puntata: le 7 coppie, i 26 tentatori e il nuovo villaggio in Calabria - L'attesa è finita: stasera in tv, giovedì 3 luglio, su Canale 5 prende il via il "viaggio nei sentimenti" delle 7 coppie protagoniste a Temptation Island 2025.

Temptation Island 2025, dove si trova il nuovo villaggio. L'addio a Is Morus Relais e al pinnettu - Una novità per la tredicesima edizione di Temptation Island (in onda oggi la prima puntata su Canale 5) è rappresentata dal cambio di Location.