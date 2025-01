Lapresse.it - Australian Open 2025, Bolelli-Vavassori in semifinale

Simonee Andreaproseguono la loro avventura agli, accedendo alle semifinali del torneo a Melbourne dove si sfideranno con il doppio formato da Goransson e Verbeek. I due italiani hanno vinto ai quarti contro i portoghesi Nuno Borges e Francisco Cabral col punteggio di 6-4 7-6 in 1 ora e 39 minuti.Anche Alexander Zverev vola in. Il tennista tedesco, numero 2 al mondo, ha superato ai quarti di finale lo statunitense, numero 11 Atp, Tommy Paul in 4 set: 7-6 (1) 7-6 (0) 2-6 6-1 al termine di un match durato oltre tre ore.