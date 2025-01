Lanazione.it - Aggressività e isolamento sociale fra i giovani, l'iniziativa della Galcianese

Prato, 21 gennaio 2025 -nei: come lo sport può aiutare ad evitarli'. E' il titolo dell'incontro promosso dallaCalcio in collaborazione G&G Farmacie in programma lunedì 27 gennaio al campo sportivo Conti di Galciana. Un appuntamento che fa seguito all'impegnosocietà biancazzurra in favore delle famiglie dei tesserati e più in generale di quelle del territorio per affrontare tematiche legate ai bambini e al mondo adolescenziale. La relatriceserata, inizio ore 21, sarà la dottoressa Maria Chiara Talamo, psicologa dello sport e delle organizzazioni che collabora con gli studi medici di Galciana. Lo spunto per l'organizzazione dell'(in precedenza c'è stata quella sullo stop agli stereotipi di genere assieme al Cgfs, e quella sul sovrappeso e obesità sempre con G&G Farmacie) nasce dalla sempre minore diffusionesocialità anche nei campi sportivi fra ragazzi e fra genitori stessi.