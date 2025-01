Juventusnews24.com - Zazzaroni se lo chiede: «Non voglio sminuire la vittoria della Juve, ma Milan imbarazzante. Ho questo dubbio dopo la partita»

di RedazionentusNews24commenta laottenuta dallacontro il: l’analisi del giornalistail 2-0 dei bianconeri allo StadiumIvan, negli studi di Pressing, ha parlato cosìottenuta dallacontro ilin campionato.LE PAROLE – «Ladi Bergamo mi era piaciuta, non nella parte finale però. Mi è piaciuto molto anche Yildiz. Con illapesa tanto, però uncosì, e nonridurre la, non lo avevo ancora visto quest’anno. Poi bisogna capire se è stata laa renderloo se l’imbarazzo nasce dal fatto che non avessero voglia. Fofana, Musah, Theo e Leao a questi livelli non li avevo mai visti. La cosa singolare è che lafa una grandesenza Vlahovic».Leggi suntusnews24.